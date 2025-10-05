ONA MAE – L’EKLA Le Teich

ONA MAE – L’EKLA Le Teich vendredi 12 décembre 2025.

ONA MAE Début : 2025-12-12 à 19:30. Tarif : – euros.

L’EKLA – ONA MAE ONA MAE : « Voix et Voyage » est une invitation pour un voyage onirique et enveloppant reliant la culture ibero-latine à celle des Mandingues d’Afrique de l’Ouest. Inspiré par l’artiste et anthropologue Mariona Villadelprat, auteure, compositrice et interprète d’origine espagnole, ce projet illustre l’ouverture au monde, le métissage et la renaissance au travers de la féminité sous tous ces aspects. Sa profonde admiration pour la diversité et son attrait fort pour les musiques folkloriques ont façonné un style singulier et sensible. Les sonorités mystiques du kamélé n’goni, harpe mandingue, se mêlent à celles des autres instruments et langues pour conter des histoires avec sensibilité et force. Apéro-concert dans le cadre des P’tites scènes de l’Iddac

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich 33