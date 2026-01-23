Compagnon de route de Chaillot-Théâtre national de la danse, Damien Jalet a pu y développer au fil des créations son approche chorégraphique. De Vessel à Planet (wanderer), le chorégraphe ne cesse de confronter le mouvement aux éléments, la nature comme les créations de plasticiens. Skid, présenté au même programme que Thr(o)ugh, interroge les corps dans la verticalité comme l’horizontalité. Évoluant sur un plateau incliné, les danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève semblent pris dans un enchainement de situations physiques autant qu’émotionnelles. La chorégraphie, en regard de ce cycle perpétuel de glissades et autres chutes, est un formidable hommage à la résilience. Thr(o)ugh déploie en scène un cylindre tournant imaginé par l’artiste Jim Hodges amenant les interprètes à se mouvoir sans cesse. Une prise de risque prenant pour point de départ un rituel japonais, Onbashira, où les hommes dévalent des pentes sur des troncs d’arbres. Le danger ainsi évoqué est venu percuter le réel, Damien Jalet se retrouvant témoin des attentats en novembre 2015 à Paris. « Les spectacles sont des rituels, et les rituels ont une fonction. D’un point de vue personnel, Trh(o)ugh a celle-ci: c’est ma première tentative d’articuler quelque chose à travers le corps que je n’arrive toujours pas à mettre en mots ». Portée par la musique de Christian Fennesz (tout comme Skid), cette pièce défie la gravité à sa manière, en dansant la vie.

Philippe Noisette

Thr(o)ugh et Skid ont pour origine commune le dangereux rituel japonais du festival d’Onbashira : des hommes chevauchent des troncs d’arbres en descendant le flanc d’une montagne. Le chorégraphe s’en inspire pour créer deux ballets où la scène devient le lieu de tous les dangers

Du samedi 28 février 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h10

dimanche

de 17h00 à 18h10

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 20h00 à 21h10

payant

Tarif plein : 47€

Pass Chaillot : 30€

Pass Chaillot Jeune : 15€

Pass Chaillot Groupe : 30€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-08T19:10:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T20:00:00+02:00_2026-02-28T21:10:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:10:00+02:00;2026-03-01T17:00:00+02:00_2026-03-01T18:10:00+02:00;2026-03-03T20:00:00+02:00_2026-03-03T21:10:00+02:00;2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T21:10:00+02:00;2026-03-05T20:00:00+02:00_2026-03-05T21:10:00+02:00;2026-03-07T20:00:00+02:00_2026-03-07T21:10:00+02:00;2026-03-08T15:00:00+02:00_2026-03-08T16:10:00+02:00;2026-03-08T17:00:00+02:00_2026-03-08T18:10:00+02:00

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 Place du Châtelet 75004 Paris

