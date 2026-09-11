Onboarding de rentrée FTPB x Cosoluce, Cosoluce, Pau

Informations pratiques

Onboarding de rentrée FTPB x Cosoluce Jeudi 17 septembre, 18h00 Cosoluce Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Le 17 septembre on se retrouve pour le 3e Onboarding de l’année !

C’est LE rendez-vous de présentation et de partage d’expérience où ceux qui innovent et ceux qui soutiennent l’innovation se rencontrent (et boivent un verre ensemble)…

Et cette fois-ci c’est Cosoluce qui nous reçoit, et quelque chose nous dit que ça parlera Data Center !!!

On vous attend nombreux !

Jeudi 17 septembre

18h

Cosoluce 20 Rue Johannes Kepler, 64000 Pau

Réservé aux adhérents sur inscription

Les soirées OnBoarding sont l’occasion d’introduire les nouveaux membres et partenaires au sein de l’association : elles reviennent tous les trimestres. Elles sont réservées aux membres et partenaires de la French Tech Pau Béarn.

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Événement La French Tech