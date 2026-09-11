Onboarding de rentrée FTPB x Cosoluce, Cosoluce, Pau
jeudi 17 septembre 2026 · Cosoluce · Pau
Informations pratiques
Onboarding de rentrée FTPB x Cosoluce Jeudi 17 septembre, 18h00 Cosoluce Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Le 17 septembre on se retrouve pour le 3e Onboarding de l’année !
C’est LE rendez-vous de présentation et de partage d’expérience où ceux qui innovent et ceux qui soutiennent l’innovation se rencontrent (et boivent un verre ensemble)…
Et cette fois-ci c’est Cosoluce qui nous reçoit, et quelque chose nous dit que ça parlera Data Center !!!
On vous attend nombreux !
Jeudi 17 septembre
18h
Cosoluce 20 Rue Johannes Kepler, 64000 Pau
Réservé aux adhérents sur inscription
Les soirées OnBoarding sont l’occasion d’introduire les nouveaux membres et partenaires au sein de l’association : elles reviennent tous les trimestres. Elles sont réservées aux membres et partenaires de la French Tech Pau Béarn.
Cosoluce 20 Rue Johannes Kepler, 64000 Pau Pau 64000 Copernic – Ousse des Bois – Hauterive Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://french-tech-pau-bearn.s2.yapla.com/fr/event-122401/detail/onboarding-ftpb-x-cosoluce/122401 »}]
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