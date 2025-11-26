Once Upon a Night Spectacle son et lumière

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-26 16:00:00

fin : 2026-01-04 17:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Afin de marquer les 10 ans d’ouverture du Musée Unterlinden agrandi, un spectacle son et lumière sera produit dans le cloître pendant la période du marché de Noël de Colmar.

A la nuit tombée, franchissez les portes du musée et venez découvrir une création originale qui vous plongera dans un univers créatif exceptionnel. Cette expérience immersive d’une dizaine de minutes vous réservera de nombreuses surprises une architecture qui s’anime, des œuvres d’art emblématiques du musée qui prennent vie, des animations colorées et dynamiques… pour vous permettre de (re)découvrir de manière innovante le Musée Unterlinden.

En famille, en couple ou en groupe, le spectacle Once Upon a Night vous fera vivre un extraordinaire voyage au cœur des collections du Musée Unterlinden ! .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50

