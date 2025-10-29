Once upon a pose ( de 9 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône
Once upon a pose ( de 9 à 12 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône lundi 22 décembre 2025.
Once upon a pose ( de 9 à 12 ans)
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Prenez la pose et imaginez une interaction avec un élément invisible ! Grâce à la photographie réalisée en studio et à différentes interventions sur les tirages, la magie opère … .
Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr
English : Once upon a pose ( de 9 à 12 ans)
German : Once upon a pose ( de 9 à 12 ans)
Italiano :
Espanol :
L’événement Once upon a pose ( de 9 à 12 ans) Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)