Onction Sonore Saint-Julien-de-la-Nef

Onction Sonore Saint-Julien-de-la-Nef vendredi 18 juillet 2025.

Onction Sonore

Chapelle Romane du camping Isis en Cévennes Saint-Julien-de-la-Nef Gard

Tarif : – – 25 EUR

tarif soutien

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-08-08 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-08

Offre un temps de Présence, de Communion avec les lieux et avec le public,

une mise en sons, en résonance et en vibration des espaces, patrimoines et bâtis historiques et sacrés.

.

Chapelle Romane du camping Isis en Cévennes Saint-Julien-de-la-Nef 30440 Gard Occitanie +33 6 65 56 22 52 accordsouverts@gmail.com

English :

Offers a time of Presence, of Communion with the site and with the public,

a setting in sound, resonance and vibration of historic and sacred spaces, heritages and buildings.

German :

Bietet eine Zeit der Präsenz, der Gemeinschaft mit den Orten und mit dem Publikum,

eine Vertonung, Resonanz und Vibration von historischen und sakralen Räumen, Erbgütern und Gebäuden.

Italiano :

Offrire un tempo di Presenza, di Comunione con i luoghi e con il pubblico,

un’ambientazione sonora, di risonanza e vibrazione di spazi, patrimoni ed edifici storici e sacri.

Espanol :

Ofrecer un tiempo de Presencia, de Comunión con los lugares y con el público,

una puesta en sonido, resonancia y vibración de espacios, patrimonio y edificios históricos y sagrados.

L’événement Onction Sonore Saint-Julien-de-la-Nef a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Sud Cévennes