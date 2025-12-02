Onde de choc #3

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 23:00:00

fin : 2026-02-21 05:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Après deux éditions à guichets fermés, Onde de CHoc revient pour une nouvelle nuit de techno intense et de vibrations sans compromis. Préparez-vous à bouger, danser et vous laisser emporter par des beats puissants, des basses qui résonnent et des sets pensés pour faire taper du pied jusqu’au petit matin.

Le rendez-vous commence au Barikade, cœur du centre-ville d’Alençon, de 19h à 22h30, pour un before gratuit qui met déjà dans l’ambiance. Puis, à partir de 23h et jusqu’à 5h, la fête continue à La Luciole, pour une nuit de techno 100% immersive.

Organisée en partenariat avec Barikade, Hole Right et Ladacore, cette troisième édition promet un univers sonore électrique et une expérience collective à vivre intensément. Ambiance, musique et énergie une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de nuits électro et de sensations fortes. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Onde de choc #3

L’événement Onde de choc #3 Alençon a été mis à jour le 2025-12-02 par LA LUCIOLE