ONDE DE CHOC 3 – LA LUCIOLE Alencon

ONDE DE CHOC 3 Début : 2026-02-21 à 23:00. Tarif : – euros.

Après deux éditions à guichets fermés, Onde de Choc revient pour une nouvelle nuit de techno intense et de vibrations sans compromis. Préparez-vous à bouger, danser et vous laisser emporter par des beats puissants, des basses qui résonnent et des sets pensés pour faire taper du pied jusqu’au petit matin.Le rendez-vous commence au Barikade, cœur du centre-ville d’Alençon, de 19h à 22h30, pour un before gratuit qui met déjà dans l’ambiance. Puis, à partir de 23h et jusqu’à 5h, la fête continue à La Luciole, pour une nuit de techno 100% immersive.Organisée en partenariat avec Barikade, Hole Right et Ladacore, cette troisième édition promet un univers sonore électrique et une expérience collective à vivre intensément. Ambiance, musique et énergie : une soirée à ne pas manquer pour les amateurs de nuits électro et de sensations fortes.

LA LUCIOLE 171 ROUTE DE BRETAGNE 61000 Alencon 61