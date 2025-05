Onde Stellaire W / MRZ, Ben Garcia, Evy Joy, Rohm – Le Chapiteau Marseille 3e Arrondissement, 16 mai 2025 20:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Onde Stellaire W / MRZ, Ben Garcia, Evy Joy, Rohm Du vendredi 16 au samedi 17 mai 2025 de 20h à 4h. Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-17 04:00:00

2025-05-16

Soirée musique house et techno au Chapiteau

MOONLIGHT — Quand la nuit devient lumière.



Prépare-toi à une virée nocturne pas comme les autres un voyage sonore sous les étoiles où la lune sera notre seule horloge. Entre grooves envoûtants, lumières tamisées et scénographie planante, Moonlight t’embarque pour une expérience où la fête flirte avec le rêve.

Line-up aux petits oignons, ambiance cosmique et public incandescent… la magie opère dès la première bassline.



— LINE UP —



MRZ

https://www.instagram.com/mrzmrzmrz1/





BEN GARCIA

https://www.instagram.com/djbengarcia/





EVY JOY

https://www.instagram.com/evyjoymusic/





ROHM

https://www.instagram.com/rohm_music/





——-

BILLETTERIE



GRATUIT + PETIT PRIX AU BAR AVANT 22H Sur réservation

NORMAL 5e + frais de loc

LATE 10e + frais de loc

SUR PLACE 12e

On prend soin les un·es des autres



➡ La musique s’arrête à 21h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline +33 7 51 17 93 32.



☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!





— INFOS PRATIQUES —



► Pizzas, tapas et petits plaisirs faits-maison

► Le 1er Bar bio, local à petits prix .

Le Chapiteau 38 Traverse Notre-Dame de Bon Secours

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 51 48 43 lechapiteau.lbdm@gmail.com

English :

House and techno music at the Chapiteau

German :

Abend mit House- und Technomusik im Chapiteau

Italiano :

Una serata di musica house e techno nello Chapiteau

Espanol :

Noche de música house y tecno en el Chapiteau

