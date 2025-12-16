Ondées musicales Musée d’arts de Nantes Nantes

Ondées musicales Musée d'arts de Nantes

Ondées musicales Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 24 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 11:15 – 18:30
Gratuit : non Sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) et d’un créneaude visite de l’exposition. Tout public 

En partenariat avec le Conservatoire de NantesLe temps d’un week-end, les élèves pianistes et chanteurs du Conservatoire investissent l’exposition avec des impromptus musicaux autour de la pluie.Durée : en continu

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html