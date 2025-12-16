Ondées musicales Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 11:15 – 18:30

Gratuit : non Sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) et d’un créneaude visite de l’exposition. Tout public

En partenariat avec le Conservatoire de NantesLe temps d’un week-end, les élèves pianistes et chanteurs du Conservatoire investissent l’exposition avec des impromptus musicaux autour de la pluie.Durée : en continu

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html