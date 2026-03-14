Ondefontaine VTT Event à Ondefontaine Salle des Fêtes Les Monts d’Aunay

Ondefontaine VTT Event à Ondefontaine

Salle des Fêtes Ondefontaine Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Du 1er au 3 mai, le club Aunay VTT organise l’Ondefontaine VTT Event aux Monts d’Aunay (Ondefontaine). Pendant trois jours, plusieurs animations autour du VTT et de la randonnée sont proposées randonnée VTT et pédestre ouverte à tous, compétition d’enduro pour les jeunes et manche de la Coupe de N

Du 1er au 3 mai, le club Aunay VTT organise l’Ondefontaine VTT Event aux Monts d’Aunay (Ondefontaine). Pendant trois jours, plusieurs animations autour du VTT et de la randonnée sont proposées randonnée VTT et pédestre ouverte à tous, compétition d’enduro pour les jeunes et manche de la Coupe de Normandie XCO inscrite au calendrier régional de la FFC. Sur place, buvette et snack seront proposés, avec également la possibilité de camper, une zone dédiée aux camping-cars et un espace de lavage pour les vélos. .

Salle des Fêtes Ondefontaine Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 7 60 30 53 75 informations@aunayvtt.fr

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English : Ondefontaine VTT Event à Ondefontaine

From 1 to 3 May, the Aunay VTT club is organising the Ondefontaine VTT Event at the Monts d’Aunay (Ondefontaine). Over three days, the event will feature a range of mountain biking and hiking activities open to all, an enduro competition for youngsters and a round of the N

L’événement Ondefontaine VTT Event à Ondefontaine Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie