Ondes croisées Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Ondes croisées Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône mercredi 8 octobre 2025.

Ondes croisées

Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-08

Plongez dans l’univers d’Ondes croisées, un festival dédié aux musiques électroacoustiques et à l’art sonore, construit autour de l’Acousmonium orchestre de 50 haut-parleurs. Explorez une programmation éclectique musique acousmatique, mixte, improvisation live et électronique mais aussi ateliers et rencontres entre artistes et public. Cette année, le festival s’est déployé en Europe Autriche, Espagne et Italie. Ondes Croisées à Chalon-sur-Saône sera le point d’orgue de ce voyage sonore et réunira l’ensemble des acteurs internationaux.

Entrées libres & gratuites / Renseignements au 03 85 42 42 65

Une expérience sonore et organique exceptionnelle à ne pas manquer, entre création, partage et exploration !

Pour clore le festival, Le Grand 8, LaPéniche et la Cie Alcôme s’associent pour vous proposer deux groupes qui flirtent avec l’expérimental.

21h / LaPéniche

BILLETTERIES LAPÉNICHE ET CONSERVATOIRE

Samedi 11 OCTOBRE

Pili Coït et les Exocrines

Ulysse von ectasy (1ère partie)

Coréalisation LaPéniche .

Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 communication.conservatoire@legrandchalon.fr

English : Ondes croisées

German : Ondes croisées

Italiano :

Espanol :

L’événement Ondes croisées Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-19 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I