Ondes de Garonne Rue du Petit Port Cambes

Rue du Petit Port Place du Petit port Cambes Gironde

Début : 2025-07-05 11:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-05 2025-07-06

Ondes de Garonne, le festival qui investit la rue et célèbre les cultures nées auprès des fleuves. La municipalité continue de se réinventer et d’imaginer des événements de qualité ouverts sur le monde. Cette année, elle imagine un festival « hors les murs », c’est ainsi que ce nouveau festival Cambais va investir la rue, son décor sera son exceptionnel panorama entre coteau et Garonne. Le Petit Port retrouve ainsi sa vocation historique relier Cambes aux territoires voisins et même au monde. Cette année, embarquez pour la Nouvelle Orléans !

Samedi 5 juillet dès 18h30; Parade des écoliers avec le Oyster’s Dissident BrassBand, Discours introductif, Concert des enfants de l’école, Concert du Oyster’s Dissident BrassBand , Concert de Crawfish Wallet. Dimanche 6 juillet à 12h Concert de Cat’s Claw | Pique-nique sur les berges. .

Rue du Petit Port Place du Petit port Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 85 76 mairie.de.cambes@wanadoo.fr

