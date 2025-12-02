Ondes et Papiers MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Eliot CALIMEZ part de

« Par-dessus bord » de Michel Vinaver et de sa peinture caustique du

monde de l’entreprise au milieu des années 70 pour adapter « L’homme est un

animal qui s’essuie ». Il nous invite à plonger dans la cuvette de

l’étrange monde de l’entreprise, lieu où les cravates se serrent, les chasses d’eau

se tirent et les langues se délient pendant que le corps se constipent.

Antoine KREMER adapte dans une version remaniée « Les Ondes Magnétiques » de David Lescot sur l’univers des radios libres. Nouvellement élu président de la République en 1981, François Mitterrand met fin au monopole d’État de la radiodiffusion instauré à la Libération. Depuis son élection, les radios pirates foisonnent, un an plus tard près de deux mille radios libres sont recensées.

Avec :

Louise ADDA, Maëna ARNAUD-BIETH, Léon BALLOT LENA,

Claire BALLU, Eliot CALIMEZ, Lubin DELESALLE, Alexandre

DUPONT, Elio GAUDE, Waël HADDAD, Antoine KREMER, Jordi

LEENHARDT, Chimène LEGUIL DE RIGAL, Albin OURVOUAI,

Anouk PAQUIEN, Lila POULET-BERENFELD

Régie son : Emma MENDICINO

Chorégraphie : Stella RIIKONEN

Graphismes : Zoé de BARBARI

Proposé par Antoine Kremer et Eliot Calimez, classe de Théâtre de Stéphanie Farison.

Le mardi 02 décembre 2025

de 20h00 à 21h15

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Tout public.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr