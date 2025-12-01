Ondes plurielles Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Quatuor à cordes, trio à cordes et sextuor de trombones,

Conservatoire Charles Munch, Salle des Ensembles

– Schubert, La jeune fille et la mort, premier mouvement

Quatuor à cordes

– Schubert, quatuor n°13 : Rosamunde, D. 804 Op.29, premier mouvement

Quatuor à cordes

– Bruckner, Etude d’Enrique Crespo

Sextuor de trombones

– Mozart, Divertimento KV 563, premier mouvement

Trio à cordes

– Beethoven, opus 130

Quatuor à cordes

Audition des classes Enjeux de Fabrice Loyal

Beethoven, Bruckner, Mozart, Schubert

Le samedi 13 décembre 2025

de à

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T00:59:59+01:00

Date(s) : 2025-12-13T00:00:00+02:00_2025-12-13T23:59:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS