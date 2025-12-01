Ondes plurielles Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Ondes plurielles Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS samedi 13 décembre 2025.
Quatuor à cordes, trio à cordes et sextuor de trombones,
Conservatoire Charles Munch, Salle des Ensembles
– Schubert, La jeune fille et la mort, premier mouvement
Quatuor à cordes
– Schubert, quatuor n°13 : Rosamunde, D. 804 Op.29, premier mouvement
Quatuor à cordes
– Bruckner, Etude d’Enrique Crespo
Sextuor de trombones
– Mozart, Divertimento KV 563, premier mouvement
Trio à cordes
– Beethoven, opus 130
Quatuor à cordes
Audition des classes Enjeux de Fabrice Loyal
Beethoven, Bruckner, Mozart, Schubert
Le samedi 13 décembre 2025
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS