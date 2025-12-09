ONDIF EMMANUELLE BERTRAND – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine

ONDIF EMMANUELLE BERTRAND – Théâtre Jean Vilar Vitry Sur Seine mardi 9 décembre 2025.

ONDIF EMMANUELLE BERTRAND Début : 2025-12-09 à 20:00. Tarif : – euros.

De Bach à Tchaïkovski, en passant par Bizet et Offenbach, ce programme concocté exclusivement pour les violoncelles de l’ONDIF traverse les siècles et les styles. Un moment puissant de musique à partager !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Théâtre Jean Vilar 1, PLACE JEAN VILAR 94400 Vitry Sur Seine 94