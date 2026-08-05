Ondulations contées Cinema Le Select Cinema le Select Coteaux-du-Blanzacais
vendredi 2 octobre 2026 · Cinema le Select · Coteaux-du-Blanzacais
Informations pratiques
Coteaux-du-Blanzacais
Ondulations contées Cinema Le Select
Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre du Festival au Fil du Conte organisé par la MD16, Le Cinéma Le Select vous propose Ondulations contées, conteuse Halima Hamdane et danseuse Camélia Montassere.
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Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00
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English : Ondulations contées Cinema Le Select
As part of the ‘Festival au Fil du Conte’ organised by MD16, Le Select cinema presents: ‘Ondulations contées’, featuring storyteller Halima Hamdane and dancer Camélia Montassere.
L’événement Ondulations contées Cinema Le Select Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Sud Charente