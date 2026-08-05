Ondulations contées Cinema Le Select Cinema le Select Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Coteaux-du-Blanzacais

Ondulations contées Cinema Le Select

Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre du Festival au Fil du Conte organisé par la MD16, Le Cinéma Le Select vous propose Ondulations contées, conteuse Halima Hamdane et danseuse Camélia Montassere.

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Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00

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English : Ondulations contées Cinema Le Select

As part of the ‘Festival au Fil du Conte’ organised by MD16, Le Select cinema presents: ‘Ondulations contées’, featuring storyteller Halima Hamdane and dancer Camélia Montassere.

L’événement Ondulations contées Cinema Le Select Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Sud Charente