UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coteaux-du-Blanzacais

Ondulations contées Cinema Le Select Cinema le Select Coteaux-du-Blanzacais

vendredi 2 octobre 2026 · Cinema le Select · Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinema le Select
Adresse
7 Rue Marcel Meilhaud
Ville
16250 Coteaux-du-Blanzacais
Département
Charente
Tarif

Coteaux-du-Blanzacais

Ondulations contées Cinema Le Select

Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Dans le cadre du Festival au Fil du Conte organisé par la MD16, Le Cinéma Le Select vous propose Ondulations contées, conteuse Halima Hamdane et danseuse Camélia Montassere.
  .

Cinema le Select 7 Rue Marcel Meilhaud Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ondulations contées Cinema Le Select

As part of the ‘Festival au Fil du Conte’ organised by MD16, Le Select cinema presents: ‘Ondulations contées’, featuring storyteller Halima Hamdane and dancer Camélia Montassere.

L’événement Ondulations contées Cinema Le Select Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Sud Charente

À voir aussi à Coteaux-du-Blanzacais (Charente)