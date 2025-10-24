One Breizh Show Simon Cojean présente « 100 % beurre salé » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor

One Breizh Show Simon Cojean présente « 100 % beurre salé » Café-Théâtre des Ballons Rouges Lamballe-Armor vendredi 24 octobre 2025.

One Breizh Show Simon Cojean présente « 100 % beurre salé »

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Vous avez sûrement vu ce gars qui a fait le buzz avec ses 15 gavottes en 3 minutes ? C’est Simon Cojean ! Dans 100% beurre salé , il vous invite à un voyage dépaysant au cœur de la Bretagne à travers une galerie de personnages haut en couleurs. Entre anecdotes croustillantes, histoires vraies et fausses, et un humour décapant, préparez-vous à découvrir une région sous un angle totalement nouveau. Anciennement guide touristique de profession, il vous emmène dans les coulisses de ses visites guidées, dévoilant les secrets de la vie bretonne, ses habitants et ses traditions.

Un spectacle drôle et décalé pour (re)découvrir la Bretagne et ses habitants.

Mise en scène Sébastien Chambres

Chorégraphies Gwen Le Viol et Gwenn Le Guennic .

Café-Théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 62 50 60

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement One Breizh Show Simon Cojean présente « 100 % beurre salé » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André