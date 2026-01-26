One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon Le Barry Lindon Guéret

One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon

Le Barry Lindon 1 Boulevard Émile Zola Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Soirée concert ONE BURNING MATCH + BURDENS

ONE BURNING MATCH (HxC Punk Clermont Ferrand)

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=5t9_oUU1K9I

Son https://oneburningmatch.bandcamp.com/

BURDENS (Post-Hardcore Punk Limoges)

Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=P1iwX3PeP4g

Son https://burdensfr.bandcamp.com/ .

Le Barry Lindon 1 Boulevard Émile Zola Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 02 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon

L’événement One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon Guéret a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Grand Guéret