One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon Le Barry Lindon Guéret

One burning match + Burdens @ Le Barry Lindon
Le Barry Lindon 1 Boulevard Émile Zola Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Soirée concert ONE BURNING MATCH + BURDENS
ONE BURNING MATCH (HxC Punk Clermont Ferrand)
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=5t9_oUU1K9I
Son https://oneburningmatch.bandcamp.com/
BURDENS (Post-Hardcore Punk Limoges)
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=P1iwX3PeP4g
Son https://burdensfr.bandcamp.com/ .
Le Barry Lindon 1 Boulevard Émile Zola Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 02 75
