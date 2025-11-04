O’NE Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 10:00 – 23:59

Gratuit : non Payant, gratuit et prix libre Atelier House dance (2h) : 15€Accès aux qualifications (public) : gratuitAccès aux qualifications (danseurs) : 10€Accès à la soirée (public et danseurs) : prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Tout public

Un évènement qui mélange du tout public et des danseurs professionnels, des danseurs locaux et des danseurs internationaux !Un atelier de danse House avec Odile Lacide (Paradox-Sal, Serial Stepperz) le matin de 10h à 12h. Atelier tous niveaux, ouvert aux débutants.Les qualifications de deux compétitions (en duo et en solo) sur musique Swing l’après-midi, de 15h à 18h. Cet évènement est gratuit et ouvert aux familles et toute personne souhaitant regarder et encourager les danseurs.Une soirée le soir à prix libre ouverte à tous, de 20h à 00h, avec finales des compétitions durant la soirée.

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champs-de-Mars Nantes 44000

0603661424 https://swingoclock.fr/agenda/