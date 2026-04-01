One Hour Glisse pour tous boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

One Hour Glisse pour tous

boulevard de l’Océan Centre Nautique La Cormorane Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Envie de relever des défis dans une ambiance conviviale ? Le One Hour est l’animation qu’il vous faut !

Pour cette 2ème édition, la One Hour organisée par le centre nautique la Cormorane est de retour

Votre journée

relevez un défi sportif dans une ambiance conviviale

participez à une ou plusieurs disciplines, seul ou en équipe pour deux voire trois disciplines

passer une super journée sur l’eau et, pour ceux qui ne prendront pas la mer, sur le sable où des animations auront également lieu

Programme détaillé

accueil dès 9h00, début des activités nautiques 9h30 en wing foil et catamaran

13h30 planche à voile et paddle

à partir de 16h15 classement et remise des prix

de 17h à 18h, pour terminer cette journée dans la bonne humeur, un Happy-Hour avec ambiance musicale suivra la remise des récompenses aux valeureux glisseurs

Infos pratiques

ouvert à toutes et à tous, licenciés et non licenciés

inscriptions ici

buvette et petite restauration disponibles sur place

autorisation parentale pour les mineurs

équipement individuel de flottaison obligatoire

Découvrez ici tous les évenements programmé à Saint-Michel-Chef-Chef .

boulevard de l’Océan Centre Nautique La Cormorane Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 82 99 cncormorane@gmail.com

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English :

Looking for a challenge in a friendly atmosphere? The One Hour is the event for you!

L’événement One Hour Glisse pour tous Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic