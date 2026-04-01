One Hour Glisse pour tous boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef
One Hour Glisse pour tous boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef samedi 25 avril 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
One Hour Glisse pour tous
boulevard de l’Océan Centre Nautique La Cormorane Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Envie de relever des défis dans une ambiance conviviale ? Le One Hour est l’animation qu’il vous faut !
Pour cette 2ème édition, la One Hour organisée par le centre nautique la Cormorane est de retour
Votre journée
relevez un défi sportif dans une ambiance conviviale
participez à une ou plusieurs disciplines, seul ou en équipe pour deux voire trois disciplines
passer une super journée sur l’eau et, pour ceux qui ne prendront pas la mer, sur le sable où des animations auront également lieu
Programme détaillé
accueil dès 9h00, début des activités nautiques 9h30 en wing foil et catamaran
13h30 planche à voile et paddle
à partir de 16h15 classement et remise des prix
de 17h à 18h, pour terminer cette journée dans la bonne humeur, un Happy-Hour avec ambiance musicale suivra la remise des récompenses aux valeureux glisseurs
Infos pratiques
ouvert à toutes et à tous, licenciés et non licenciés
inscriptions ici
buvette et petite restauration disponibles sur place
autorisation parentale pour les mineurs
équipement individuel de flottaison obligatoire
Découvrez ici tous les évenements programmé à Saint-Michel-Chef-Chef .
boulevard de l’Océan Centre Nautique La Cormorane Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 82 99 cncormorane@gmail.com
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English :
Looking for a challenge in a friendly atmosphere? The One Hour is the event for you!
L’événement One Hour Glisse pour tous Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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