One Life ! – One man and one woman show par Marie et Julien Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 19:00 – 20:00

Gratuit : oui sur réservation Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Un kif / 2 potes / 2 x 30 minutes Ils se sont connus il y a 20 ans ! Aujourd’hui c’est le rire qui les réunit ! Venez on va se marrer ! Durée : 1h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



