One man show Ahmed Sylla L’Isle-d’Espagnac
One man show Ahmed Sylla L’Isle-d’Espagnac vendredi 14 novembre 2025.
One man show Ahmed Sylla
Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente
Tarif : 43 – 43 – 63 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Origami ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…
Espace Carat L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 60 60
English :
Origami: or the art of folding. I see our destinies as origami folded into choices, joys and sorrows, victories and failures?
German :
Origami: oder die Kunst des Faltens. Ich sehe unsere Schicksale als Origamis, die sich durch Entscheidungen, Freuden und Leiden, Siege und Misserfolge falten lassen
Italiano :
Origami: o l’arte di piegare. Vedo i nostri destini come origami piegati in scelte, gioie e dolori, vittorie e fallimenti?
Espanol :
Origami: o el arte de plegar. Veo nuestros destinos como origamis plegados en elecciones, alegrías y penas, victorias y fracasos… »
L’événement One man show Ahmed Sylla L’Isle-d’Espagnac a été mis à jour le 2025-02-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême