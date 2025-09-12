ONE MAN SHOW ALEXANDRE KOMINEK Caraman

ONE MAN SHOW ALEXANDRE KOMINEK

CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez découvrir le One Man Show d’Alexandre Kominek le samedi 24 janvier 2026 !

Synopsis

Sex, cendrillon, Iguane, Cuisine au beurre, drogue, white bitch, sensibilité.

Venez rire et avoir honte.

C’est ça Alexandre Kominek.

Entrée 30€ par personne.

CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 81 60

English :

Come and see Alexandre Kominek’s One Man Show on Saturday, January 24, 2026!

German :

Erleben Sie die One Man Show von Alexandre Kominek am Samstag, den 24. Januar 2026!

Italiano :

Venite a vedere il One Man Show di Alexandre Kominek sabato 24 gennaio 2026!

Espanol :

Venga a ver el espectáculo individual de Alexandre Kominek el sábado 24 de enero de 2026

