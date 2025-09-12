ONE MAN SHOW ALEXANDRE KOMINEK Caraman
CENTRE CULTUREL SAINT-EXUPÉRY Caraman Haute-Garonne
Début : 2026-01-24 20:30:00
Venez découvrir le One Man Show d’Alexandre Kominek le samedi 24 janvier 2026 !
Synopsis
Sex, cendrillon, Iguane, Cuisine au beurre, drogue, white bitch, sensibilité.
Venez rire et avoir honte.
C’est ça Alexandre Kominek.
