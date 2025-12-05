One man show au Coupe Gorge Ady Le Coupe Gorge Parthenay

One man show au Coupe Gorge Ady Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 5 décembre 2025.

One man show au Coupe Gorge Ady

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Ady, one woman show Blues. Ady, percussions aux pieds, guitare ou cigare box en main mêle avec modernité Blues, Boogie et Rock’n’Roll dans ce projet unique en France. Elle vous dévoile, seule en scène, un son brut et sans dentelle. À travers ses compositions elle vous parle de ce qu’elle connait le mieux être une Femme. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

English : One man show au Coupe Gorge Ady

German : One man show au Coupe Gorge Ady

Italiano :

Espanol : One man show au Coupe Gorge Ady

L’événement One man show au Coupe Gorge Ady Parthenay a été mis à jour le 2025-10-04 par CC Parthenay Gâtine