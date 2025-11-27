One man show Caméléon Bourg-lès-Valence
One man show Caméléon Bourg-lès-Valence jeudi 27 novembre 2025.
One man show Caméléon
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif réduit
Début : Jeudi 2025-11-27 20:30:00
2025-11-27
2025-11-27
Après avoir fait les premières partie de Gad Elmaleh, Waly Dia, Gérémy Crédeville, Louis vous embarque avec lui dans son univers !
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
After opening for Gad Elmaleh, Waly Dia and Gérémy Crédeville, Louis invites you into his world!
German :
Nachdem er im Vorprogramm von Gad Elmaleh, Waly Dia und Gérémy Crédeville aufgetreten ist, nimmt Louis Sie mit in sein Universum!
Italiano :
Dopo aver supportato artisti del calibro di Gad Elmaleh, Waly Dia e Gérémy Crédeville, Louis vi porta nel suo mondo!
Espanol :
Después de apoyar a artistas de la talla de Gad Elmaleh, Waly Dia y Gérémy Crédeville, Louis te lleva a su mundo
L’événement One man show Caméléon Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-09 par Valence Romans Tourisme