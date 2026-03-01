One man show Salle des Fêtes Chenereilles
One man show Salle des Fêtes Chenereilles samedi 21 mars 2026.
One man show
Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Pour le meilleur et pour le pire par Augustin Dorne. Mise en scène Gille DROULEZ et Manon SILVESTRI. Bonne ambiance assurée.
.
Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pour le meilleur et pour le pire by Augustin Dorne. Directed by Gille DROULEZ and Manon SILVESTRI. Great atmosphere guaranteed.
L’événement One man show Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon