One man show Salle des Fêtes Chenereilles

One man show

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles Haute-Loire

Début : 2026-03-21 20:30:00

Pour le meilleur et pour le pire par Augustin Dorne. Mise en scène Gille DROULEZ et Manon SILVESTRI. Bonne ambiance assurée.

Salle des Fêtes Impasse du bourg Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 87 97

English :

Pour le meilleur et pour le pire by Augustin Dorne. Directed by Gille DROULEZ and Manon SILVESTRI. Great atmosphere guaranteed.

