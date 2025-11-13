One man show Comment faire disparaître son ex ? Bourg-lès-Valence
One man show Comment faire disparaître son ex ?
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif réduit
Début : Jeudi 2025-11-13 20:30:00
2025-11-13
Un show survitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité et nostalgie.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
A high-octane show combining stand-up, improvisation, magic, current affairs and nostalgia.
German :
Eine aufgemotzte Show, die Stand up, Improvisation, Magie, Aktualität und Nostalgie miteinander verbindet.
Italiano :
Uno spettacolo ad alto numero di giri che combina stand-up, improvvisazione, magia, attualità e nostalgia.
Espanol :
Un espectáculo de alto octanaje que combina stand-up, improvisación, magia, actualidad y nostalgia.
