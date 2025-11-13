Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

One man show Comment faire disparaître son ex ? Bourg-lès-Valence

One man show Comment faire disparaître son ex ? Bourg-lès-Valence jeudi 13 novembre 2025.

One man show Comment faire disparaître son ex ?

11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-11-13 20:30:00
fin : 2025-11-13 20:30:00

Date(s) :
2025-11-13

Un show survitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité et nostalgie.
11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

English :

A high-octane show combining stand-up, improvisation, magic, current affairs and nostalgia.

German :

Eine aufgemotzte Show, die Stand up, Improvisation, Magie, Aktualität und Nostalgie miteinander verbindet.

Italiano :

Uno spettacolo ad alto numero di giri che combina stand-up, improvvisazione, magia, attualità e nostalgia.

Espanol :

Un espectáculo de alto octanaje que combina stand-up, improvisación, magia, actualidad y nostalgia.

