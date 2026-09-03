One man show : Coralie Andy dans Connexion(s) L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show : Coralie Andy dans Connexion(s)

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:30:00

fin : 2026-10-22 20:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Magie, humour et surprises ! Coralie, jeune magicienne primée, explore les coïncidences de la vie dans un One Magic Show pétillant et interactif.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

Magic, humor, and surprises! Coralie, an award-winning young magician, explores life’s coincidences in a lively and interactive One Magic Show.

L’événement One man show : Coralie Andy dans Connexion(s) Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme