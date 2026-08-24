One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE place de Verdun Isigny-sur-Mer
mardi 1 décembre 2026 · place de Verdun · Isigny-sur-Mer
Informations pratiques
Isigny-sur-Mer
One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE
place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:30:00
fin : 2026-12-01 22:00:00
Date(s) :
2026-12-01
One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie !
Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !
C’est le déﬁ que je me suis lancé. Et ça a marché…enﬁn presque !
Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.
One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie !
Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !
C’est le déﬁ que je me suis lancé. Et ça a marché…enﬁn presque ! Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat : j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur. Alors j’ai tenté de comprendre.
J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes !
Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse !
Drôle, bourré d’émotions et d’espoir. Bravo ! TÉLÉRAMA
Tendre, profond et instructif. C’est Jubilatoire ! LE PARISIEN !
C’est formidable ! Allez-y ! FRANCE INTER
Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! LE MONDE
Réservations via la billetterie en ligne
www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha
INFORMATIONS PRATIQUES
Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.
Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).
En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).
Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !
Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.
Accessibilité PMR
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .
place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE
Michaël Hirsch’s one-man show “There’s Joy!”
A year to learn THE JOY OF LIFE!
That’s the challenge I set myself. And it worked… well, almost!
L’événement One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha
À voir aussi à Isigny-sur-Mer (Calvados)
- Exposition : Chroniques du front, un été 44 à Vouilly, Château de Vouilly, Isigny-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite libre : découvrez la fabrication des caramels d’Isigny !, Caramels d’Isigny, Isigny-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Le château de Vouilly, Isigny-sur-Mer 19 septembre 2026
- Théâtre Numéro deux Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place de Verdun Isigny-sur-Mer 26 janvier 2027
- Comment ça se danse ? Théâtre et danse Isigny-Omaha LA TRAVERSE place de verdun Isigny-sur-Mer 2 avril 2027