One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE place de Verdun Isigny-sur-Mer

Informations pratiques

Isigny-sur-Mer

One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE

place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 22:00:00

Date(s) :

2026-12-01

One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie !

Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !

C’est le déﬁ que je me suis lancé. Et ça a marché…enﬁn presque !

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie !

Un an pour apprendre LA JOIE DE VIVRE !

C’est le déﬁ que je me suis lancé. Et ça a marché…enﬁn presque ! Avant ça, j’avais essayé le bonheur avec un grand B celui d’Instagram, des citations inspirantes et des méthodes de développement personnel. Résultat : j’ai coché toutes les cases… sauf celle du bonheur. Alors j’ai tenté de comprendre.

J’ai lu, testé, et fait des rencontres… étonnantes !

Et je vous embarque dans cette quête drôle, sensible, et surtout joyeuse !

Drôle, bourré d’émotions et d’espoir. Bravo ! TÉLÉRAMA

Tendre, profond et instructif. C’est Jubilatoire ! LE PARISIEN !

C’est formidable ! Allez-y ! FRANCE INTER

Son nouveau spectacle nous met vraiment en joie ! LE MONDE

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place de Verdun Salle des fêtes Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE

Michaël Hirsch’s one-man show “There’s Joy!”

A year to learn THE JOY OF LIFE!

That’s the challenge I set myself. And it worked… well, almost!

L’événement One Man Show de Michaël Hirsch Y a de la joie ! – LA TRAVERSE Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha