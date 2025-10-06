One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre salle Désiré Valette Saint-Vallier

One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

+1€ frais location

parterre balcon

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Un monde hostile pour un cœur tendre.

.

salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hostile world for a tender heart.

L’événement One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche