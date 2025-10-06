One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre salle Désiré Valette Saint-Vallier
One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre salle Désiré Valette Saint-Vallier vendredi 20 mars 2026.
One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier Drôme
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Tarif réduit
+1€ frais location
parterre balcon
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 22:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Un monde hostile pour un cœur tendre.
.
salle Désiré Valette Rue Désiré Valette Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 28 42 28 festivallier26240@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A hostile world for a tender heart.
L’événement One man show de Tanguy Pastureau Un monde hostile pour un coeur tendre Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche