ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE Cholet
ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE Cholet lundi 30 mars 2026.
ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE
88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 19:00:00
fin : 2026-03-30 21:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Vous l’avez découvert lors de nos soirées stand-up ? Préparez-vous à l’adorer en solo ! Yann Cheneau revient à l’Autre Usine le lundi 30 mars 2026 à 19h pour vous présenter J’essaye , son premier One Man Show !
Entrée gratuite, sortie au chapeau, comme le veut la tradition du stand-up chacun donne ce qu’il veut pour remercier l’artiste !
Inscrivez-vous dès maintenant https://www.lautreusine.com/one-man-show-yann-cheneau/
Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .
88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 dgaunet@lautreusine.com
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L’événement ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais