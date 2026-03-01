ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE

88 Rue de Bourgneuf Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 19:00:00

fin : 2026-03-30 21:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Vous l’avez découvert lors de nos soirées stand-up ? Préparez-vous à l’adorer en solo ! Yann Cheneau revient à l’Autre Usine le lundi 30 mars 2026 à 19h pour vous présenter J’essaye , son premier One Man Show !

Entrée gratuite, sortie au chapeau, comme le veut la tradition du stand-up chacun donne ce qu’il veut pour remercier l’artiste !

Inscrivez-vous dès maintenant https://www.lautreusine.com/one-man-show-yann-cheneau/

Événement déconseillé aux moins de 14 ans. .

88 Rue de Bourgneuf Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 03 00 dgaunet@lautreusine.com

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English :

L’événement ONE MAN SHOW de YANN CHENEAU L’AUTRE USINE Cholet a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Choletais