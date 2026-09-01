One man show : Emilie Chasles dans Le 2 L’Appart café Bourg-lès-Valence
mercredi 30 septembre 2026 · L'Appart café · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
One man show : Emilie Chasles dans Le 2
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
à partir de 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 20:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Avec « On va parler de moi, j’préfère ! », je ne vous ai pas tout dit… alors j’ai décidé de continuer avec un nouveau spectacle ! Le « 2 »
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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65
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English :
With « We’re Going to Talk About Me, I Hope! », I didn’t tell you everything… so I’ve decided to follow it up with a new show! « 2 »
L’événement One man show : Emilie Chasles dans Le 2 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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