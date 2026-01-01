One Man Show En rémission de Manu Scolari LOURDES Lourdes

One Man Show En rémission de Manu Scolari

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Spectacle One Man Show En rémission de Manu Scolari au Tiers-Lieu Amassa le vendredi 23 janvier 2026

Manu Scolari (qui a joué avec Guillaume Bats et Booder) est de retour au Tiers-Lieu avec son nouveau one-man-show En rémission . Avec la plume corrosive qu’on lui connait il vient nous raconter comment s’alléger de nos fardeaux du quotidien.

Plus libéré que jamais il va nous aider à couper les branches mortes de nos vies. Une heure dix où l’humour mais aussi les questions existentielles vont cohabiter. Vous ressortirez vous aussi plus léger et peut-être aussi sur le chemin de la guérison.

Il a cartonné à l’Amassa avec son spectacle précédent alors ne ratez pas son passage qui s’annonce décapant.

Entrée 3€, sortie au chapeau.

Infos et résas au 06.25.36.03.66

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

English :

One Man Show En rémission by Manu Scolari at Tiers-Lieu Amassa on Friday, January 23, 2026

Manu Scolari (who has performed with Guillaume Bats and Booder) is back at Tiers-Lieu with his new one-man-show: En rémission . With his trademark corrosive wit, he tells us how to lighten our daily burdens.

More liberated than ever, he helps us to cut away the dead branches of our lives. An hour and ten minutes in which humor and existential questions coexist. You too will emerge lighter, and perhaps on the road to recovery.

He was a big hit at the Amassa with his previous show, so don’t miss this one!

Admission 3?

Info and bookings on 06.25.36.03.66

