One man show : Etienne S. dans Nos vies L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show : Etienne S. dans Nos vies

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-24 20:30:00

Date(s) :

2026-10-23

On naît, on vit, on meurt… Non, trop simple.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

We’re born, we live, we die… No, that’s too simple.

L’événement One man show : Etienne S. dans Nos vies Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme