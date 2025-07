One man show Gospel Eglise SAINT-DENIS Fain-lès-Montbard

One man show Gospel

Eglise SAINT-DENIS 4 Rue de l’Église Fain-lès-Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-08-04 20:30:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Ce lundi 04 août 2025 à 20h30 en l’église de St-Denis à Fain-les-Montbard aura lieu un récital-concert Gospel de 90 minutes donné par le chanteur et Artiste -Enseignant Mister BlaiZ.

Dans le passé , il a assuré choeur ou direction de choeurs pour des artistes tels que: Céline DION, Maurane, Florent Pagny, Manu DIBANGO, et d’autres encore…

Mister BlaiZ vous invite à découvrir »Voyage dans l’univers du Gospel », un one man show spirituel aux sonorité blues-jazz. .

Eglise SAINT-DENIS 4 Rue de l’Église Fain-lès-Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 59 49 18

