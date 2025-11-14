One man show Gospel Place de l’Eglise Verquières

One man show Gospel Place de l'Eglise Verquières vendredi 14 novembre 2025.

One man show Gospel

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h30. Place de l’Eglise Eglise Saint-Vérédéme Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

One man show Gospel.

Mister Blaiz vous fera voyager dans l’univers du gospel, teinté d’une couleur blues-jazz…



Dans le passé, il a assuré chœurs ou direction de chœurs pour des artistes tels

Céline DION, Carole FREDERICKS, Florent PAGNY, Manu DIBANGO, MAURANE, Dee Dee BRIDGEWATER, Gilbert BÉCAUD et bien d’autres…



Aujourd’hui, dans une couleur blues-jazz, il vous propose un spectacle spirituel intitulé Voyage dans l’univers du Gospel

En toile de fond, l’incroyable espoir des esclaves afro-américains… .

Place de l’Eglise Eglise Saint-Vérédéme Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 59 49 18

