Informations pratiques

La Rochelle

ONE MAN SHOW « Grand Pour Rien »

Comédie La Rochelle 18 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Parce que j’adore la Charente Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04 20:00:00

Date(s) :

2026-10-04

LA ROCHELLE, J’AI UNE BONNE NOUVELLE : VOUS ALLEZ RIRE.

Je fais 2m02, je raconte ma vie, La Rochelle, la famille et toutes les absurdités du quotidien…

GRAND POUR RIEN, le spectacle de David Golri : 1h15 de rires, de bonne humeur & d’étoiles dans les yeux

.

Comédie La Rochelle 18 rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 29 53 davidheskes@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LA ROCHELLE, I HAVE SOME GOOD NEWS: YOU’RE GOING TO LAUGH.

I’m 2m02 tall, and I’ll be talking about my life, La Rochelle, my family, and all the absurdities of everyday life…

GRAND POUR RIEN, David Golri’s show: 1h15 of laughter, good cheer, and stars in your eyes

L’événement ONE MAN SHOW « Grand Pour Rien » La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle