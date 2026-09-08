ONE MAN SHOW « Grand Pour Rien » Comédie La Rochelle La Rochelle
dimanche 4 octobre 2026 · Comédie La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
ONE MAN SHOW « Grand Pour Rien »
Comédie La Rochelle 18 rue Rambaud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Parce que j’adore la Charente Maritime
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 18:00:00
fin : 2026-10-04 20:00:00
Date(s) :
2026-10-04
LA ROCHELLE, J’AI UNE BONNE NOUVELLE : VOUS ALLEZ RIRE.
Je fais 2m02, je raconte ma vie, La Rochelle, la famille et toutes les absurdités du quotidien…
GRAND POUR RIEN, le spectacle de David Golri : 1h15 de rires, de bonne humeur & d’étoiles dans les yeux
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Comédie La Rochelle 18 rue Rambaud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 29 53 davidheskes@aol.com
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English :
LA ROCHELLE, I HAVE SOME GOOD NEWS: YOU’RE GOING TO LAUGH.
I’m 2m02 tall, and I’ll be talking about my life, La Rochelle, my family, and all the absurdities of everyday life…
GRAND POUR RIEN, David Golri’s show: 1h15 of laughter, good cheer, and stars in your eyes
L’événement ONE MAN SHOW « Grand Pour Rien » La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Nous La Rochelle
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