One Man Show GUIHOME VOUS DETEND Amiens

One Man Show GUIHOME VOUS DETEND

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Dans son spectacle, l’humoriste & vidéaste met en lumière le douloureux passage de l’enfance à l’âge adulte. A travers de nouveaux personnages et une mise en scène plus vraie que nature, le comédien vous emmène dans son univers à la Peter Pan pendant près de deux heures !

Premier emménagement, premier mariage, premier enterrement, GuiHome s’amuse des étapes importantes de sa jeune vie et vous confronte à vos propres rêves avec douceur et vérité. Il a grandi (de2cm au moins), il a muri et a soudainement envie de partager sa vision de la société ! Il est plus que temps de profiter à nouveau de la vie et que cela soit en famille, entre amis, entre collègues ou en amoureux, ce spectacle est fait pour ça.

Il est en forme, surexcité et n’a absolument pas sa langue dans sa poche (oui, on ne va pas vous mentir, il n’a pas de filtre) ! Une chose est sûre, vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle mais après tout, est-ce si grave que cela ?

English :

In his show, the comedian and video artist sheds light on the painful transition from childhood to adulthood. With new characters and a larger-than-life staging, the comedian takes you into his Peter Pan world for almost two hours!

First move-in, first wedding, first funeral, GuiHome pokes fun at the milestones of his young life, and confronts you with your own dreams in a gentle, truthful way. He’s grown (by at least 2cm), he’s matured and he suddenly wants to share his vision of society! It’s high time to get back to enjoying life, and whether it’s with family, friends, colleagues or lovers, this is the show for you.

He’s in great shape, overexcited and has absolutely no tongue in cheek (yes, we’re not going to lie to you, he has no filter)! One thing’s for sure, you won’t come away from this show unscathed, but after all, is it really that bad?

German :

In seiner Show beleuchtet der Komiker und Videokünstler den schmerzhaften Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Mit neuen Figuren und einer lebensechten Inszenierung nimmt Sie der Komiker fast zwei Stunden lang mit in seine Welt à la Peter Pan!

Erster Einzug, erste Hochzeit, erste Beerdigung GuiHome amüsiert sich über die wichtigsten Etappen seines jungen Lebens und konfrontiert Sie sanft und wahrhaftig mit Ihren eigenen Träumen. Er ist gewachsen (um mindestens 2 cm), er ist reifer geworden und möchte plötzlich seine Vision von der Gesellschaft teilen! Es ist höchste Zeit, das Leben wieder zu genießen, und ob mit Familie, Freunden, Kollegen oder Verliebten, diese Show ist wie dafür gemacht.

Er ist fit, überreizt und hat absolut kein Blatt vor den Mund (ja, wir wollen Sie nicht anlügen, er hat keinen Filter)! Eines ist sicher: Sie werden nicht unversehrt aus dieser Show hervorgehen, aber ist das wirklich so schlimm?

Italiano :

Nel suo spettacolo, il comico e videoartista mette in evidenza il doloroso passaggio dall’infanzia all’età adulta. Utilizzando nuovi personaggi e una messa in scena più realistica, il comico vi porta nel suo mondo di Peter Pan per quasi due ore!

Trasferirsi per la prima volta, sposarsi per la prima volta, andare al suo primo funerale, GuiHome prende in giro le pietre miliari della sua giovane vita e vi mette di fronte ai vostri stessi sogni in modo gentile e sincero. È cresciuto (di almeno 2 cm), è maturato e improvvisamente vuole condividere la sua visione della società! È ora di tornare a godersi la vita e, che siate in famiglia, con amici, colleghi o amanti, questo è lo spettacolo che fa per voi.

È in gran forma, sovraeccitato e non ha assolutamente peli sulla lingua (sì, non vi mentiremo, non ha filtri)! Una cosa è certa: non uscirete indenni da questo spettacolo, ma dopo tutto, è davvero così brutto?

Espanol :

En su espectáculo, el cómico y videoartista pone de relieve la dolorosa transición de la infancia a la edad adulta. Con nuevos personajes y una puesta en escena más realista, el cómico te transporta a su mundo de Peter Pan durante casi dos horas

Se muda por primera vez, se casa por primera vez, va a su primer entierro… GuiHome se burla de los hitos de su joven vida y te confronta con tus propios sueños de una forma amable y sincera. Ha crecido (al menos 2 cm), ha madurado y de repente quiere compartir su visión de la sociedad Ya es hora de volver a disfrutar de la vida, y tanto si está con la familia, los amigos, los colegas o los amantes, este es el espectáculo para usted.

Está en plena forma, sobreexcitado y sin pelos en la lengua (sí, no vamos a mentirle, ¡no tiene filtro!) Una cosa es segura, no saldrás ileso de este espectáculo, pero después de todo, ¿es realmente tan malo?

L’événement One Man Show GUIHOME VOUS DETEND Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS