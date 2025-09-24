One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie » TARBES Tarbes
One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie » TARBES Tarbes mercredi 24 septembre 2025.
One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie »
TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées
Connu pour son parcours politique atypique, son franc-parler et son lien indéfectible avec les Français, Jean Lassalle se lance dans une nouvelle aventure inattendue la scène.
Un spectacle authentique, drôle et profondément humain. Préparez-vous, ça va être du grand spectacle !
BILLETTERIE
Sur place
– Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
– Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau du mardi au samedi de 14h à 18h
Sur internet
– Théâtre Les Nouveautés
– Ticketmaster
Par téléphone
– Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93
– Le Pari 05.62.51.12.00
.
English :
Known for his atypical political career, his outspokenness and his unwavering connection with the French people, Jean Lassalle is embarking on an unexpected new adventure: the stage.
An authentic, funny and deeply human show. Get ready for a great show!
TICKETS
On site
? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey Monday to Friday, 9am to 1pm and 2pm to 5pm
? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau Tuesday to Saturday, 2pm to 6pm
Online
? Théâtre Les Nouveautés
? Ticketmaster
By phone
? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93
? Le Pari 05.62.51.12.00
German :
Jean Lassalle, der für seinen atypischen politischen Werdegang, seine offenen Worte und seine unerschütterliche Verbindung zu den Franzosen bekannt ist, stürzt sich in ein neues, unerwartetes Abenteuer: die Bühne.
Eine authentische, witzige und zutiefst menschliche Show. Machen Sie sich bereit, es wird ein großes Spektakel!
TICKETTERIE
Vor Ort
? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr
? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau dienstags bis samstags von 14:00 bis 18:00 Uhr
Im Internet:
? Theater Les Nouveautés
? Ticketmaster
Telefonisch:
? Théâtre des Nouveautés: 05.62.93.30.93
? Le Pari: 05.62.51.12.00
Italiano :
Conosciuto per la sua atipica carriera politica, la sua schiettezza e il suo incrollabile legame con il popolo francese, Jean Lassalle si lancia in una nuova e inaspettata avventura: il palcoscenico.
Uno spettacolo autentico, divertente e profondamente umano. Preparatevi, sarà un grande spettacolo!
BIGLIETTI
In loco
? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau da martedì a sabato, dalle 14.00 alle 18.00
Su internet
? Teatro Les Nouveautés
? Ticketmaster
Per telefono
? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93
? Le Pari 05.62.51.12.00
Espanol :
Conocido por su atípica carrera política, su franqueza y su inquebrantable conexión con el pueblo francés, Jean Lassalle se embarca en una nueva e inesperada aventura: los escenarios.
Un espectáculo auténtico, divertido y profundamente humano. Prepárese, ¡va a ser un gran espectáculo!
ENTRADAS
En el sitio
? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00
? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau Martes a sábado, de 14.00 a 18.00 h
En Internet
? Teatro Les Nouveautés
? Ticketmaster
Por teléfono
? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93
? Le Pari 05.62.51.12.00
