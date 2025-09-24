One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie » TARBES Tarbes

One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie » TARBES Tarbes mercredi 24 septembre 2025.

One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie »

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Connu pour son parcours politique atypique, son franc-parler et son lien indéfectible avec les Français, Jean Lassalle se lance dans une nouvelle aventure inattendue la scène.

Un spectacle authentique, drôle et profondément humain. Préparez-vous, ça va être du grand spectacle !

BILLETTERIE

Sur place

– Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

– Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau du mardi au samedi de 14h à 18h

Sur internet

– Théâtre Les Nouveautés

– Ticketmaster

Par téléphone

– Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93

– Le Pari 05.62.51.12.00

.

TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Known for his atypical political career, his outspokenness and his unwavering connection with the French people, Jean Lassalle is embarking on an unexpected new adventure: the stage.

An authentic, funny and deeply human show. Get ready for a great show!

TICKETS

On site

? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey Monday to Friday, 9am to 1pm and 2pm to 5pm

? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau Tuesday to Saturday, 2pm to 6pm

Online

? Théâtre Les Nouveautés

? Ticketmaster

By phone

? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93

? Le Pari 05.62.51.12.00

German :

Jean Lassalle, der für seinen atypischen politischen Werdegang, seine offenen Worte und seine unerschütterliche Verbindung zu den Franzosen bekannt ist, stürzt sich in ein neues, unerwartetes Abenteuer: die Bühne.

Eine authentische, witzige und zutiefst menschliche Show. Machen Sie sich bereit, es wird ein großes Spektakel!

TICKETTERIE

Vor Ort

? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr

? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau dienstags bis samstags von 14:00 bis 18:00 Uhr

Im Internet:

? Theater Les Nouveautés

? Ticketmaster

Telefonisch:

? Théâtre des Nouveautés: 05.62.93.30.93

? Le Pari: 05.62.51.12.00

Italiano :

Conosciuto per la sua atipica carriera politica, la sua schiettezza e il suo incrollabile legame con il popolo francese, Jean Lassalle si lancia in una nuova e inaspettata avventura: il palcoscenico.

Uno spettacolo autentico, divertente e profondamente umano. Preparatevi, sarà un grande spettacolo!

BIGLIETTI

In loco

? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau da martedì a sabato, dalle 14.00 alle 18.00

Su internet

? Teatro Les Nouveautés

? Ticketmaster

Per telefono

? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93

? Le Pari 05.62.51.12.00

Espanol :

Conocido por su atípica carrera política, su franqueza y su inquebrantable conexión con el pueblo francés, Jean Lassalle se embarca en una nueva e inesperada aventura: los escenarios.

Un espectáculo auténtico, divertido y profundamente humano. Prepárese, ¡va a ser un gran espectáculo!

ENTRADAS

En el sitio

? Théâtre des Nouveautés, 44 rue Larrey De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

? Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau Martes a sábado, de 14.00 a 18.00 h

En Internet

? Teatro Les Nouveautés

? Ticketmaster

Por teléfono

? Théâtre des Nouveautés 05.62.93.30.93

? Le Pari 05.62.51.12.00

L’événement One man show « Jean dans la salle, mes anecdotes d’une vie » Tarbes a été mis à jour le 2025-08-26 par OT de Tarbes|CDT65