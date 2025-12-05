One Man Show José Cruz Portugal, voyage au centre du monde Comédie d’Aix Aix-en-Provence

One Man Show José Cruz Portugal, voyage au centre du monde

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h à 21h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

JC, alias José Cruz, le Franco Portugais, vous emmène en voyage au Portugal. JC vous raconte tout. Portugal, Voyage au Centre du Monde , un spectacle à consommer sans modération de septembre à juillet para matar saudades.

Mais pourquoi José a-t-il voulu récupérer la vieille glacière jaune de ses parents pour faire le voyage en voiture ?

Pourquoi le petit village de Parâmio, perdu au milieu des montagnes de Trás-os-Montes, passe-t-il de 25 à 2 500 habitants au mois d’août ?

Quelle est la différence entre le Pastel de Nata et le Pastel de Belém ?

Quel est le lien entre Guimarães, où est né le Portugal, et Dijon, la capitale de la moutarde ?

Qui est le meilleur Benfica, Porto, Sporting, Braga ou Vitória ?

Et pourquoi le coffre de la voiture est-il toujours plus chargé au retour qu’à l’aller ?



P.S. Le centre du monde, c’est là où tu es. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

JC, aka José Cruz, the Franco-Portuguese, takes you on a trip to Portugal. JC tells you all about it. Portugal, Journey to the Center of the World , a show to be enjoyed without moderation from September to July para matar saudades.

German :

JC, alias José Cruz, der Franco-Portugiese, nimmt Sie mit auf eine Reise nach Portugal. JC erzählt Ihnen alles. ?Portugal, Reise zum Mittelpunkt der Welt? , eine Show, die Sie von September bis Juli ohne Mäßigung genießen können para matar saudades.

Italiano :

JC, alias José Cruz, il franco-portoghese, vi porta in viaggio in Portogallo. JC vi racconta tutto. Portogallo, viaggio al centro del mondo , uno spettacolo da gustare senza moderazione da settembre a luglio para matar saudades.

Espanol :

JC, alias José Cruz, el franco-portugués, te lleva de viaje a Portugal. JC te lo cuenta todo. Portugal, Viaje al Centro del Mundo , un espectáculo para disfrutar sin moderación de septiembre a julio para matar saudades.

