One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

à partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Un spectacle pour prendre le temps de rêver, une rencontre entre le mentalisme et le conte.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

A show that invites you to take the time to daydream—a fusion of mentalism and storytelling.

L’événement One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme