One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires L’Appart café Bourg-lès-Valence
dimanche 25 octobre 2026 · L'Appart café · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR
à partir de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Un spectacle pour prendre le temps de rêver, une rencontre entre le mentalisme et le conte.
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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65
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English :
A show that invites you to take the time to daydream—a fusion of mentalism and storytelling.
L’événement One man show : Julien Ammar dans Histoires extraordinaires Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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