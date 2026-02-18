One Man Show Karim Gharbi Comédie d’Aix Aix-en-Provence

One Man Show Karim Gharbi

Samedi 11 avril 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-04-11 21:30:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

2026-04-11

Karim Gharbi, un humoriste talentueux, est reconnu pour ses spectacles d’humour qui captivent réellement le public.

Son sens de l’humour incisif, audacieux et son habileté à dépeindre de manière humoristique les réalités sociales et culturelles contribuent à l’exceptionnelle popularité de ses spectacles.

Interdit au moins de 12 ans

Spectacle en Tunisien .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

Karim Gharbi, a talented comedian, is renowned for his humor shows that really captivate audiences.

