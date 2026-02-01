One man show Kostia dans Entre deux L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show Kostia dans Entre deux

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-28 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

T’es pas un homme si…

Si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les 10 minutes

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You’re not a man if…

If you’ve never done yoga in pink leggings and a mauve crop top, if you’ve never made a sperm delivery on a scooter and if your mother doesn’t phone you every 10 minutes.

L’événement One man show Kostia dans Entre deux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-19 par Valence Romans Tourisme