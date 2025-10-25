One Man Show La balade de Jadin Sedan

One Man Show La balade de Jadin

Pôle culturel Place Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

C’est l’histoire d’un enfant, qui depuis son village de Messincourt, veut devenir comédien.Dans ce seul en scène, Victor Jadin raconte ses espoirs, ses joies, ses embûches, sa quête de théâtre…Du rêve à la poésie, de l’humour à la tendresse en passant par Molière et Shakespeare, ce spectacle nous entraîne sur une balade vivifiante aux multiples paysages.Venez rencontrer ce jeune acteur de talent, passé par l’École de Théâtre Ludus à Charleville- Mézières jusqu’à l’une des plus grandes écoles de théâtre de France Le Cours Simon.De et avec Victor JADINMise en scène Bruno NION

Pôle culturel Place Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

In this one-man show, Victor Jadin recounts his hopes, his joys, his pitfalls, his quest for the theater… From dreams to poetry, from humor to tenderness, via Molière and Shakespeare, this show takes us on an invigorating journey through multiple landscapes.Come and meet this talented young actor, who graduated from the Ludus Theatre School in Charleville-Mézières to one of France’s leading theater schools: Le Cours Simon.by and starring Victor JADINDirected by Bruno NION

German :

In diesem Stück erzählt Victor Jadin von seinen Hoffnungen, Freuden, Hindernissen und seiner Suche nach dem Theater… Von Träumen bis zur Poesie, von Humor bis zur Zärtlichkeit, von Molière bis Shakespeare, dieses Stück nimmt uns mit auf einen belebenden Spaziergang durch die vielen Landschaften.Lernen Sie diesen talentierten jungen Schauspieler kennen, der von der Theaterschule Ludus in Charleville- Mézières bis zu einer der größten Schauspielschulen Frankreichs, dem Cours Simon, gegangen ist.von und mit Victor JADINRegie: Bruno NION

Italiano :

In questo one-man show, Victor Jadin racconta le sue speranze, le sue gioie, le sue insidie, la sua ricerca del teatro… Dal sogno alla poesia, dall’umorismo alla tenerezza, passando per Molière e Shakespeare, questo spettacolo ci porta in un viaggio corroborante attraverso una moltitudine di paesaggi.Venite a conoscere questo giovane attore di talento, che ha studiato alla Scuola di Teatro Ludus di Charleville-Mézières e in una delle migliori scuole di teatro francesi: Le Cours Simon.Di e con Victor JADINDiretto da Bruno NION

Espanol :

En este espectáculo unipersonal, Victor Jadin cuenta sus esperanzas, sus alegrías, sus escollos, su búsqueda del teatro… De los sueños a la poesía, del humor a la ternura, pasando por Molière y Shakespeare, este espectáculo nos embarca en un estimulante viaje a través de multitud de paisajes.Venga a conocer a este joven actor de talento, que ha estudiado en la Escuela de Teatro Ludus de Charleville-Mézières y en una de las mejores escuelas de arte dramático de Francia: Le Cours Simon.Por y con Victor JADINDirigido por Bruno NION

