One man show La farce cachée de l’info L’Appart café Bourg-lès-Valence

One man show La farce cachée de l’info

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-21 20:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Vous pensez bien connaître les stars et les medias. Faux ! Mais Jean-Jacques Fiorito, qui les a longuement côtoyées, vous révèle leur… farce cachée

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You think you know the stars and the media. You don’t! But Jean-Jacques Fiorito, who has worked with them for years, reveals their… hidden joke

L’événement One man show La farce cachée de l’info Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-16 par Valence Romans Tourisme