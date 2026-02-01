One man show La musique, ma mère ! L’Appart café Bourg-lès-Valence
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
2026-02-13 2026-02-14
Il aurait pu devenir pianiste, il a préféré les maracas. Il aurait pu faire de hautes études, il a choisi l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal !
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
He could have become a pianist, but chose maracas instead. He could have gone to university, but chose the National School of Humour in Montreal!
