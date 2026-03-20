One Man Show La plume de ma vie

146 Rue du Docteur Calmette Tartas Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Jean-François Balerdi vous attend pour un voyage original, mêlant l’humour et l’émotion.

Clown et Poète, il pose son drôle de regard sur le monde qui nous entoure, joue avec les mots pour rire de nos maux et jongle avec l’imaginaire.

Jean-François Balerdi vous attend pour un voyage original, mêlant l’humour et l’émotion.

Clown et Poète, il pose son drôle de regard sur le monde qui nous entoure, joue avec les mots pour rire de nos maux et jongle avec l’imaginaire. Passant des larmes au rire, il aborde à sa façon, la guerre, le racisme, l’insécurité, le chômage… mais nous parle aussi d’amour, de maternité, de famille.

Comédien énergique, il nous entraîne avec simplicité dans ses histoires les plus folles. Ses personnages amusent, étonnent et touchent, à chaque fois, un très large public. Accrochez vous à ses mots , il vous fera partager ses émotions, ses réflexions, son sourire… Et PLUME…si affinités. .

146 Rue du Docteur Calmette Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 04 11 89

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English : One Man Show La plume de ma vie

Jean-François Balerdi awaits you for an original journey, combining humor and emotion.

Clown and poet, he takes a funny look at the world around us, plays with words to laugh at our ills, and juggles with the imaginary.

L’événement One Man Show La plume de ma vie Tartas a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Tartas