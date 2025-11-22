One man show Laurent Gerra Se met à table Quai de la Réunion Le Havre

One man show Laurent Gerra Se met à table

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chansons, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! Ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

