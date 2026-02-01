One man show Louis Cattelat Saison Culturelle Terre de Culture Salle Espace Thiers

One man show Louis Cattelat Saison Culturelle Terre de Culture

Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:45:00

2026-02-28

Découvrez Louis Cattelat, l’étoile montante du stand-up ! À 27 ans, mêlant écriture pour Canal+ et scène, son spectacle Arecibo brille par son humour unique, oscillant entre culture et société. Un talent reconnu pour son style aussi fin que mordant.

Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 88 87 espace@thiers.fr

English :

Meet Louis Cattelat, the rising star of stand-up comedy! At the age of 27, mixing writing for Canal+ with the stage, his show Arecibo shines with unique humor, oscillating between culture and society. A talent renowned for a style that’s as sharp as it is biting.

