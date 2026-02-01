One man show Louis Cattelat Saison Culturelle Terre de Culture Salle Espace Thiers
One man show Louis Cattelat Saison Culturelle Terre de Culture Salle Espace Thiers samedi 28 février 2026.
Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers Puy-de-Dôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 21:45:00
2026-02-28
Découvrez Louis Cattelat, l’étoile montante du stand-up ! À 27 ans, mêlant écriture pour Canal+ et scène, son spectacle Arecibo brille par son humour unique, oscillant entre culture et société. Un talent reconnu pour son style aussi fin que mordant.
Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 88 87 espace@thiers.fr
Meet Louis Cattelat, the rising star of stand-up comedy! At the age of 27, mixing writing for Canal+ with the stage, his show Arecibo shines with unique humor, oscillating between culture and society. A talent renowned for a style that’s as sharp as it is biting.
